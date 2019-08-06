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Электронное приложение, разработанное студентами, поможет реабилитации пациентов

Анна Кривошеина
• 22:34 • 6 августа 2019
Студенты РХТУ им. Менделеева (слева направо) Никита Михайлов, Никита Стрельников, Ева Косс, Артем Сеньков, Марк Белоусов на городском форуме IT-разработчиков
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Студенты РХТУ им. Менделеева (слева направо) Никита Михайлов, Никита Стрельников, Ева Косс, Артем Сеньков, Марк Белоусов на городском форуме IT-разработчиков
Фото: Пресс-служба РХТУ

Студенты РХТУ имени Менделеева создали приложение для реабилитации пациентов с психическими заболеваниями. Работа победила на городском форуме IT-разработчиков.

В июле в московском офисе одной из международных IT-компаний прошел хакатон — форум разработчиков — AI for Good. Студенты столичных вузов представляли на нем свои идеи по применению технологий искусственного интеллекта для решения различных экологических и социальных проблем. Победу в номинации «Поддержка людей с инвалидностью» одержала команда студентов кафедры информационных технологий Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Ребята представили концепт приложения для отслеживания здоровья пациентов, прошедших психотерапевтическое лечение.

— Наше приложение создано для того, чтобы контролировать психологическое состояние человека после основного лечения в больнице, — рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» участница команды, студентка второго курса Ева Косс. — Оно позволит сократить срок адаптации пациента и поможет ему быстрее вернуться к привычной жизни. При этом он будет продолжать находиться под тщательным наблюдением врача.

Студентка рассказала, что приложение устанавливается на личном компьютере пациента. В нем собраны психологические тесты, подобранные лечащим врачом, которые больной должен проходить ежедневно. Чтобы зайти в «личный кабинет», необходимо пройти идентификацию: система фотографирует лицо пользователя, чтобы удостовериться, что тест пройдет именно пациент. Также сканируется весь вводимый на компьютере текст на наличие ключевых слов, носящих депрессивный оттенок.

Полученные данные — выражение лица, результаты прохождения теста, список поисковых запросов — передаются одним пакетом на сервер, где врач анализирует их и делает выводы о динамике выздоровления человека.

По словам Евы Косс, на создание работающей версии приложения ушло всего два дня. В разработке участвовали пять студентов второго курса — ребята от 19 до 20 лет.

— Мы разрабатывали приложение с нуля. Применяли только знания, полученные нами в университете. Перед форумом два дня посещали лекции, которые проходили в офисе компании-организатора, — поделилась студентка. — А на третий день уже представили демоверсию приложения.

Разработать приложение именно для реабилитации психических больных решили сами учащиеся РХТУ.

— Нам захотелось помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта область, к сожалению, сейчас недостаточно освещается, и в ней совсем мало современных разработок, — поделилась Ева.

Ребята собираются усовершенствовать приложение до конца лета. На данный момент они работают над тем, чтобы система поддерживала иностранные языки. Также студенты планируют внедрить дополнительную систему идентификации личности посредством отпечатка пальца.

В будущем молодые разработчики собираются представлять приложение на научных выставках, а также будут предлагать его для применения в медицинских вузах города.

А по итогам хакатона команда Менделеевского университета получила возможность участвовать в сообществе учащихся высших учебных заведений по всему миру, цель которого — выйти за рамки учебной аудитории и добиться лучших результатов.

— Цифровые компетенции — это требование времени, — прокомментировал ректор РХТУ Александр Мажуга. — Без них невозможно развитие в том числе и химической отрасли. Наш университет активно участвует в проектах по созданию цифровых двойников химических производств. Для этого необходимы компетентные кадры. И, конечно, в этом нам помогает партнерство с крупными IT-компаниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы РФ:

— Идея студентов использовать новейшие технологии для применения их в области психического здоровья человека — очень интересная. Любая разработка, которая одновременно и дает оценку состояния пациента, и упрощает работу врачей, всегда будет принята с благодарностью. Тем более это актуально для Москвы: жители мегаполиса больше других подвержены стрессам и различным психическим заболеваниям. Я бы посоветовал ребятам в дальнейшем работать над совершенствованием приложения в союзе с врачами — психиатром, неврологом. Это даст им возможность глубже погрузиться в содержательную часть вопроса.

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