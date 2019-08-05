Программа по раннему выявлению диабета появится в Москве
Программа по раннему выявлению диабета появится в столице. Об этом сообщила председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова.
Новая система основана на анкете из восьми вопросов. Ответив на них, человек сможет выяснить, есть ли у него риск возникновения заболевания. Если вероятность диабета высока, у пациента бесплатно возьмут два анализа — на глюкозу крови и гликированный гемоглобин.
После терапевт оценит результаты и выдаст рекомендации по лечению, питанию и физической нагрузке. Заключение врача будет учитывать индивидуальные особенности человека.
Проект запустят в Зеленограде с 1 сентября, где его будут тестировать в течение трех месяцев. После программу планируется запустить в Москве, сообщает НСН.
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