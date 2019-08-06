У них нет морали, у них нет совести

6 августа прокуратура Москвы сообщила о проверках по фактам участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

На официальном сайте ведомства сообщается: «Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В свою очередь, отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию».

По данным столичной прокуратуры, в ходе митинга родители «передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами».

Эти нарушения, заявляют в прокуратуре, стали основанием для направления в суд заявления о лишении супругов родительских прав.

Весьма обоснованно, если задуматься о подоплеке происходящего. На несанкционированной акции любой присутствующий — в зоне опасности. Никто не может гарантировать, что в какой-то момент провокация или трагическая случайность не приведет толпу в движение. А вдруг кто-то из толпы, как уже бывало, бросит урну или бутылку в заграждение экипированных правоохранителей, но промахнется? Попадет в коляску или переноску с ребенком? О чем вообще думали родители?

Впрочем, можно предположить о чем. Вероятно, ребенок изначально был нужен на акции как гарантия личной безопасности для взрослых. То есть участие ребенка было запланировано родителями.

Точно так же — спланированно — выглядят и сами несанкционированные акции 27 июля и 3 августа. Специалисты уверены, что на них присутствовали подготовленные для столкновения с полицией провокаторы, а также координаторы протеста.

Многие из этих «активистов» уже неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за незаконного участия в тех или иных политических акциях. Некоторые из них отличаются особой циничностью. Например, Сергей Фомин, который как раз и использовал для прикрытия годовалого мальчонку, чтобы беспрепятственно выйти за оцепление Росгвардии. А на самой акции, подозревает следствие, раскачивал толпу протестующих: направлял их движение, координировал, учил ходить живой цепью, чтобы прорывать оцепление правоохранительных органов. Потом же, чтобы не быть задержанным и сойти за праздного прохожего, он использовал живой щит — малыша. Об этом свидетельствует видео, появившееся 31 июля в сети.

— Если человек направляет движение толпы, пускает мирную демонстрацию в том направлении, где однозначно власти не разрешали движение, то есть вероятность, что он не просто «переводит старушку через дорогу», а знает, что делает, и ожидает результата столкновения толпы и полиции, — сказал в беседе «ВМ» адвокат, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

В данный момент Фомин арестован. Следствие считает его одним из фигурантов дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

— Массовые беспорядки, по смыслу 212-й статьи Уголовного кодекса РФ, — это не только поджоги, взрывы, применение оружия и прочее сопротивление власти, — подчеркнул Рубен Валерьевич. — Она применима и при перерастании санкционированных или несанкционированных публичных мероприятий в то, что принято называть «беснующейся толпой». И главное, в 212-й статье УК РФ не говорится о причинении вреда здоровью, понимаете разницу? По сути, если швырнуть что-то в сотрудника полиции из толпы, то это насилие.

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