Проверка подписей кандидатов идет максимально объективно
Любые сомнения при рассмотрении жалоб незарегистрированных кандидатов трактуются в их пользу. Об этом 6 августа заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По ее словам, это основная причина работы при проверке жалоб незарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
— Мы самостоятельно отправляем запросы в МВД, проводим сверку данных. Фактически мы повторно проводим проверку подписей, — рассказала Памфилова. — Если выясняется, что выводы нижестоящих комиссий не подтверждаются, мы возвращаем такие подписи кандидатам. Неясности, сомнения трактуются в пользу кандидата.
Глава ЦИК отметила, что эксперты, которые привлекаются к работе, — официальные представители МВД. Важно, что среди них нет тех, кого привлекали при проверке на уровне Москвы.
— Это сделано для того, чтобы картина была максимально объективной, — пояснила Элла Памфилова.
Она добавила, что члены рабочей группы внимательно и с уважением относятся к мнению экспертов. Тем не менее у них есть право принимать собственное решение, при этом опираясь на мнение специалистов.
Начать реагировать на жалобы кандидатов, подчеркнула председатель Центризбиркома, комиссия смогла только после того, как они не были удовлетворены нижестоящими комиссиями.
— Мы не инертные, мы действуем согласно закону. Второй этап наступил после моей неформальной встречи с кандидатами — с 24 июля, то есть после того, как Московская городская избирательная комиссия стала рассматривать жалобы и отказывать кандидатам в их удовлетворении, — рассказала Элла Памфилова. — Теперь мы имеем право реагировать, когда нижестоящая комиссия субъекта Российской Федерации отказала кандидату в удовлетворении его жалобы.
Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На данный момент для участия зарегистрированы более 230 человек.
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