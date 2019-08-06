Опасный уровень свинца обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме
У шестнадцати детей содержание свинца на литр крови составляет 25-50 миллиграмм, что, по нормам во Франции, является «опасным уровнем», еще у двух детей показатель превышает 50 миллиграмм на литр крови.
Врачи провели после пожара в Нотр-Даме проверки более чем 160 детей на содержание свинца в крови. Тяжелый металл рассеялся в воздухе Парижа после того, как огонь расплавил около 400 тонн свинцовых листов, которые покрывали крышу собора.
Однако медики отметили, что не существует доказательства того, что попадание опасного металла в организм детей произошло вследствие пожара собора Парижской Богоматери.
В настоящее время ведутся усиленные работы по очистке и дезактивации в 15 школах и детских садах.
Напомним, что крупнейший пожар в истории Нотр-Дама произошел 15 апреля. Предполагается, что возгорание могло быть связано с реставрационными работами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить собор за пять лет.
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