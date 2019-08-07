Ученые сообщили, как избежать деменции после 50 лет
Ученые Университетского колледжа Лондона рассказали, как избежать наступления деменции после 50 лет и замедлить старение мозга.
По словам специалистов, для того, чтобы в старости не страдать слабоумием, следует в течение всей жизни поддерживать свою социальную активность. Именно контакты с обществом уменьшают риск развития слабоумия после 50 лет.
В эксперименте ученых приняли участие более 10 тысяч человек. Начиная с 1985 года по 2013 год добровольцев опрашивали, насколько часто они общаются с родственниками, друзьями и знакомыми, а также отслеживали функционирование и состояние их мозга.
Ученые установили, что те, кто встречался с друзьями каждый день, на 12 процентов менее оказались подвержены старению мозга. У тех же участников эксперимента, которые общались со знакомыми не чаще одного раза в несколько месяцев, увеличивался риск развития деменции, сообщает издание MedicalXress.
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