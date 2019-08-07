Депутат предложил включать отопление в квартирах летом при похолодании
Депутат Государственной Думы России от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха на улице опускается ниже климатической нормы.
Парламентарий в своем обращении сообщил, что в июле и начале августа 2019 года ему поступило большое количество обращений россиян по поводу похолодания в их квартирах.
Он отметил, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают, что следует включать отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Василий Власов добавил, что счета за отопление поступают гражданам в течение всего года, поэтому их просьба является справедливой, сообщает РИА Новости.
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