Американские эксперты составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне

Американский портал Screen Rant составил рейтинг фильмов о Второй мировой войне. В список вошли и советские фильмы, которые оказались в тройке лидеров.

Так, на первом месте оказалась советская картина «Иди и смотри», снятая в 1985 года режиссером Элемом Климовым по сценарию автора «Хатынской повести» Алеся Адамовича. Она рассказывает о зверствах нацистов в Белоруссии во время Второй мировой войны. Фильм про историю жизнерадостного подростка, за два дня ставшего седым стариком.

На второй строчке находится анимационная драма японца Исао Такахаты «Могила светлячков» о судьбе осиротевших детей в кошмаре войны под американскими бомбами.

Третье место эксперты отдали еще одному советскому фильму «Иваново детство» режиссера Андрея Тарковского. Картина была снята в 1962 году по повести Владимира Богомолова «Иван». Она о судьбе мальчишки, которого война сделала сиротой и разведчиком, настоящим героем.

На четвертом месте американская картина «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга, вышедшая в 1993 году. В фильме рассказывается реальная история спасения более тысячи евреев преуспевающим бизнесменом гитлеровской Германии. Она получила семь «Оскаров» в 1994 году.

Пятой стала картина «Пианист» (2002 год) режиссера Романа Полански о судьбе выдающего пианиста из Польши Владислава Шпильмана. Ей дали «Оскар» за лучший фильм 2003 года и множество других наград.

Шестое место досталось американскому боевику «Спасти рядового Райана» (1998 год) с элементами драмы и утопическим сюжетом о поиске и спасении рядового, за жизнь которого не жалко отдать целое отделение опытных бойцов во главе с командиром.

На седьмой строчке расположилась драма «Сын Саула» 2015 года венгерского режиссера Ласло Немеша о страшной судьбе еврейского узника концлагеря Аушвиц. Фильм был удостоен «Оскара» за лучшую ленту на иностранном языке.

На восьмом месте фильм «Бесславные ублюдки» (2009 года) американского режиссера Квентина Тарантино. Он рассказывает об оккупированной немцами Франции, где группа солдат-евреев из США терроризирует нацистов, жестоко расправляясь с ними.

Девятую строчку занимает американский фильм «В ад и обратно» (1955 года) режиссера Джесси Хиббса. Это автобиографическая киноповесть исполнителя главной роли — Оди Мерфи. Молодым парнем он записался в армию США, чтобы прокормить семью в годы Великой депрессии.

Замыкает десятку лучших фильмов о Второй мировой войне лента «Пески Иводзимы» (1949 года) американского режиссера Аллана Двона. Картина рассказывает о битве на тихоокеанском острове у берегов Японии.

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