Бывший президент Украины Петр Порошенко ночью вернулся в страну

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубаи. Самолет с ним на борту приземлился в аэропорту Жуляны 7 августа в 02:30 по местному времени, сообщает портал «Страна.ua».

Петр Порошенко с семьей вышли из воздушного судна, сели в два Мерседеса и покинули аэропорт.

Напомним, экс-президент Украины вместе с сыном, его супругой и их дочерью 28 июля вылетели из Киева в Стамбул, а оттуда тем же самолетом в Дубаи. После этого лайнер пропал из системы, из чего можно было предположить, что Петр Порошенко направился еще куда-то.

Ранее, 23 июля, из Киева в Мюнхен вылетели жена Порошенко и трое их детей.

12 августа бывшего главу Украины вызвали на допрос в ГБР по делу о о «мальдивском вояже». В конце 2017 — начале 2018 года Петр Порошенко с семьей покидали Украину с документами оперативного прикрытия, то есть под вымышленными именами. В спецслужбах считают, что это было сделано незаконно.

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