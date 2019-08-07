Два дорожных кольца на западе Москвы свяжет новая скоростная магистраль

Южный дублер Кутузовского проспекта вместе с улицей Генерала Дорохова и Проектируемым проездом станет новой вылетной магистралью, соединяющей Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу. «Вечерняя Москва» первой показывает схему прохождения новой трассы с подъездными путями.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что южный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность инновационного центра «Сколково», железнодорожной станции Матвеевская, будущего транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе», станции метро «Минская», а также микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки.

— Новая магистраль соединит крупные городские трассы — МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую улицу, Минскую улицу, Третье транспортное кольцо и Бережковскую набережную, — сказал заммэра. — Новая дорога значительно снизит нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу и улучшит транспортную ситуацию на всем западном секторе столицы.

Инфографика новой вылетной магистрали Москвы: южный дублер Кутузовского проспект — улица Генерала Дорохова Фото: user

Строители ведут работы в сложных условиях — значительная часть магистрали идет в эстакадном исполнении. Кроме того, идет перенос большого количества инженерных коммуникаций и в условиях плотной городской застройки.

После ввода 24-й магистрали стратегического значения автомобилисты смогут оставить личный транспорт и сделать пересадку на две линии метро, воспользоваться железнодорожными станциями.

— Новая магистраль будет связана с Калининско-Солнцевской линией метро и Большой кольцевой линией метро, увеличивая их транспортную доступность, — добавили в Стройкомплексе города.

Комфортнее станет и выезд в сторону «Сколково». Кроме того, трасса пересечет Северо-Западную хорду и Южную рокаду. Проект предполагает реконструкцию транспортной развязки с МКАД, которая уже ведется и должна быть завершена в 2020 году. Трассу оборудуют подземными и надземными пешеходными переходами, шумозащитными экранами. Она будет скоростной и без светофоров.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства новой вылетной магистрали.

— Значительная часть южного дублера уже построена, оставшиеся участки будут введены в эксплуатацию в течение этого и следующего годов. Южный дублер Кутузовского проспекта станет 24-й вылетной магистралью Москвы, — сказал Сергей Собянин, осматривая участок от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Читайте также: Марат Хуснуллин отчитался о работе Стройкомплекса за семь месяцев