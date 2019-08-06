Марат Хуснуллин отчитался о работе Стройкомплекса за семь месяцев

Во вторник, 6 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отчитался об итогах работы столичного Стройкомплекса за семь месяцев.

Он подчеркнул, что устойчивое развитие города обеспечено Адресной инвестиционной программой. За три года Москва вложит в тысячу объектов 2,1 триллиона рублей.

— Все, что мы задумали еще несколько лет назад — глобальные проекты по строительству метро, дорог, различных объектов недвижимости, выполнено, — сказал Марат Хуснуллин. — Многие проекты идут по графику, есть и с опережением.

Заммэра выделил главные проекты, по которым город за семь месяцев вышел в лидеры.

По его словам, с начала нынешнего года в городе отмечен беспрецедентный ввод недвижимости — 6,7 миллиона квадратных метров, из них 2,8 миллиона «квадратов» составило жилье.

— Мы никогда столько не сдавали на День строителя, — сказал Марат Хуснуллин, напомнив, что предыдущим рекордом стала сдача более 9 миллионов квадратных метров недвижимости по итогам 2015-го. — В 2019-м сдадим под десять миллионов «квадратов».

По темпам строительства зданий Москва поднялась на четвертое место среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк. В результате около трех триллионов рублей вложат инвесторы за три года в строительство недвижимости.

Среди новых объектов в столице — школы, детские сады, больницы, объекты культуры, спорта. Так, с начала года в Москве появилось пять новых школьных зданий, девять детских садов. Совсем скоро в городе откроется самая большая школа в России — она примет учеников на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

Кроме того, сдано два объекта здравоохранения, а до 2021 года их количество возрастет до 35. За этот и следующий год в Новой Москве заработает самая большая больница в России и Европе. В Коммунарке в два этапа строят медицинский кластер, в 2019-м в строй введут четыре из девяти корпусов.

Также получает свое развитие международный медицинский кластер в Сколково. Три клиники международного уровня уже стали участниками проекта медкластера. Планируется, что новый центр сможет принимать до 300 тысяч пациентов в год.

Не обходит вниманием город и создание спортивных центров. Пять объектов уже введены за семь месяцев. А до 2021 года число таких комплексов увеличится до 59. Спортивные кластеры создаются в «Лужниках», в Крылатском, поселке Северный и в Некрасовке. Центры притяжения появились с началом работы новых стадионов — «ЦСКА», «Динамо», «Спартак».

В этом году откроется плавательный центр в составе олимпийского комплекса «Лужники». Его смогут посещать до десяти тысяч человек ежедневно.

Среди рекордов — создание метро. Так, за семь месяцев в Москве построено почти 18 километров метро, открыто восемь станций. Введено в эксплуатацию одно электродепо.

— Никогда мы не строили такими темпами, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — К примеру, более десяти километров линий и четыре станции Сокольнической линии до Коммунарки возвели за два года. Это наша строительная гордость, тем более что новые станции построены в створе дорог. Это наше новшество, впервые реализованное в Москве.

До конца года планируется сдать еще шесть станций метро — на Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

До 2023 года протяженность городской подземки вырастет вдвое по сравнению с 2010 годом. За пять лет в столице построят 135 километров, откроют 55 станций и шесть электродепо.

— К работе подключены в том числе китайские коллеги, — заявил заммэра. — Так, проходческий щит, заказанный в Китае, уже прошел стендовые испытания и готовится к отправке в Москву. Через две — аре недели щит-гигант диаметром десять метров будет отправлен в российскую столицу. Назовем его «Победой».

Есть перспектива и до 2027 года: за последующие годы планируется возвести 26 станций и четыре депо. Подземка «прирастет» еще на 66,2 километра.

— Линии пойдут на Рублево-Архангельское и Бирюлево. Причем техническую возможность для их создания закладываем уже сейчас, — сообщил Марат Хуснуллин.

За семь месяцев построено более 34 километров железнодорожных путей, осуществлена интеграция станции Московского центрального кольца «Стрешнево» с железнодорожным направлением. В этом году завершится интеграция Московского центрального кольца и радиальных направлений железнодорожных направлений.

С начала года в Москве сдано почти 48 километров дорог, десять мостов, тоннелей и эстакад, открыто 12 пешеходных переходов.

За пять лет планируется построить 570 километров дорог, 150 искусственных сооружений. Ключевым проектом является создание хордового кольца, совокупная протяженность которого составит 355 километров. Большую часть составят искусственные сооружения — 185 мостов, тоннелей и эстакад.

Параллельно в городе реализуется проект по созданию транспортно-пересадочных узлов. В ближайшие годы в городе появятся 97 современных хабов, из них более половину — в капитальном исполнении, где пересадка будет осуществляться по принципу «сухие ноги». Благодаря реализации программы в Москве вдвое вырастет количество пересадок между разными видами транспорта, снизится нагрузка на действующую сеть.

— Самым крупным транспортно-пересадочным узлом станет «Рязанская», где сойдутся два железнодорожных направления, две линии метро — Большая кольцевая и Некрасовская, Московское центральное кольцо, участок Юго-Восточной хорды и Рязанский проспект, — рассказал он. — До конца года закончим основной этап стройки.

Ключевым транспортным проектом ближайших пяти лет станет запуск Московских центральных диаметров.

— До конца года заработают первые два маршрута, — заявил Марат Хуснуллин.

А до 2023 года включительно город и область получит пять маршрутов. Последующей задачей станет сокращение тактового движения поездов до 4 минут — как на Московском центральном кольце, так и на диаметрах.

В Москве на сегодняшний момент благоустроено более 61 километра набережных. А до 2023 года включительно протяженность обустроенных территорий вдоль Москвы-реки вырастет вдвое. В частности, за это время построят 24 моста через водоемы, будет создано 40 новых общественных зон.

— Таким образом, все набережные охвачены программой благоустройства, — сказал глава столичного Стройкомплекса. — Это тоже сверхзадача — благоустроить все набережные.

Набирает обороты и программа реновации. В настоящее время в городе строятся 118 домов, 43 новостройки сданы. В процессе переезда находятся 13 тысяч москвичей.

— В Москве уже подобраны 345 стартовых площадок, семь из них — в процессе согласования, — уточнил Марат Хуснуллин.

Таким образом, 7,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации находятся в проектировании и строительстве. Это почти половина от запланированного по программе объема.

— Это неплохой результат, — отметил заммэра.

На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы.

— Вклад строительный отрасли в бюджетную систему Москвы составляет 364,2 миллиарда рублей, это 17 процентов от всех городских доходов. 11 процентов москвичей работают в строительной и смежных отраслях, создано около миллиона рабочих мест, — резюмировал Марат Хуснуллин

— Мы построили уникальную машину управления, которая помогает выдавать высокие результаты.

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