«Кошачий медведь» поселился в Московском зоопарке

Хищник бинтуронг, также известный как «кошачий медведь», был доставлен в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из чешского зоопарка в Остраве. Появления этого животного в коллекции очень долго ждали, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— Это годовалый самец по имени Гула. Вскоре к нему должна присоединиться самка - для размножения. Ее планируют получить до наступления холодов, так как бинтуронги очень теплолюбивы, — указано в сообщении пресс-службы.

Отличительной особенностью «кошачьего медведя» является то, что он — единственный в Евразии хищник, использующий для лазания собственный хвост. Эта часть тела животного настолько сильна, что он может с ее помощью спускаться по стволу дерева головой вперед, добираясь до труднодоступных мест. Особенность хищника была учтена при обустройстве его вольера — для Гулы создали множество мест, за которые он может цепляться хвостом.

Бинтуронги питаются в основном фруктами, такими как виноград, манго и бананы. Кроме того, в их основной рацион входят свежее мясо и рыба.

Основной пик активности животного, голос которого напоминает мяуканье домашней кошки, приходится на часы после полуночи — Гула носится по вольеру и швыряет все, что может поднять. Днем хищник находится в состоянии полудреме.

«Кошачий медведь» на данный момент недоступен для посетителей. Их не водят в неэкспозиционную зону, в которой он находится. Сейчас к нему пускают только некоторых сотрудников, к которым он успел привыкнуть. По этой же причине пока нет даже фотографий Гулы — любой потенциальный стресс для него сейчас сведен к минимуму, передает Агентство городских новостей «Москва».

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