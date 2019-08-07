Дни открытых дверей для женщин пройдут в больнице № 13
Бесплатные консультации для женщин проведут врачи-гинекологи городской клинической больницы № 13. Их можно будет посетить 8, 15, 22 и 29 августа с 12:00 до 15:00.
Жительницы столицы с любыми проблемами гинекологического профиля смогут пройти врачебный осмотр, познакомиться с работой отделения и получить ответы на интересующие их вопросы. В случае выявления патологии специалисты выдадут направление на госпитализацию.
— Мы регулярно проводим дни открытых дверей в нашем отделении. Это значительно повышает доступность гинекологической помощи для жительниц столицы, — рассказала заведующая гинекологическим отделением Надежда Рея.
Большинство операций, проводимых в больнице № 13, осуществляется эндоскопически. Специалисты применяют новейшие органосохраняющие технологии, что позволяет максимально сократить время, которое пациент проводит в стационаре.
Для получения консультации в день открытых дверей не требуется предварительной записи — достаточно иметь при себе полис ОМС и паспорт, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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