Киркоров рассказал о последней встрече с Вербер
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с бизнес-леди Аллой Вербер, которая скончалась во вторник, 6 августа.
Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, где он обнимает Вербер.
— Это фото сделано всего каких-то пару–тройку дней назад на берегу Черного моря — в солнечном Бодруме на празднике у нашего друга Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех, — написал в публикации Киркоров.
Певец оставил под фото множество добрых слов об ушедшей знаменитости, высказав свое восхищение ее красотой и талантом. Он вспомнил, как она помогала подбирать наряды своим друзьям, в том числе и ему, и давала много полезных советов.
— Ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая любимая Алла... — заявил артист.
Певец поделился с поклонниками тем, что он не может поверить в кончину близкой подруги, с которой знаком уже 25 лет.
— Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! — воскликнул Киркоров.
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Это фото сделано всего каких то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого @igorkrutoy65 , где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех , и ещё ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн Леди на Сицилии у наших любимых с тобой «DOLCE&GABBANA” на показе и выбирала самые сногшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям, ведь у тебя всегда был исключительный вкус,на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный , мудрый и правильный совет, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы..... В это НЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзьей, семью, внуков своих любимых и дочь....... Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила........ Господи, ну как же так........ R.I.P.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Напомним, Вербер скончалась 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.
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