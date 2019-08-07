Киркоров рассказал о последней встрече с Вербер

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с бизнес-леди Аллой Вербер, которая скончалась во вторник, 6 августа.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, где он обнимает Вербер.

— Это фото сделано всего каких-то пару–тройку дней назад на берегу Черного моря — в солнечном Бодруме на празднике у нашего друга Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех, — написал в публикации Киркоров.

Певец оставил под фото множество добрых слов об ушедшей знаменитости, высказав свое восхищение ее красотой и талантом. Он вспомнил, как она помогала подбирать наряды своим друзьям, в том числе и ему, и давала много полезных советов.

— Ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая любимая Алла... — заявил артист.

Певец поделился с поклонниками тем, что он не может поверить в кончину близкой подруги, с которой знаком уже 25 лет.

— Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! — воскликнул Киркоров.

Напомним, Вербер скончалась 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

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