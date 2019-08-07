Учителя частных школ опубликовали в библиотеке МЭШ более трех тысяч материалов
С 2016 года учителя частных школ пополнили библиотеку «Московской электронной школы» более чем тремя тысячами различных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
— Учителя частных школ не только применяют технологии МЭШ на уроках, но и помогают развивать проект, создавая свой образовательный контент. На данный момент ими загружено в библиотеку проекта уже более 3 тыс. материалов, среди которых почти 600 интерактивных приложений, 154 сценария уроков и 163 теста по различным предметам, — указано в сообщении пресс-службы.
Частные школы успешно функционируют в столичной системе столичного образования наряду с государственными организациями, и их учителя активно используют возможности, предоставляемые «Московской электронной школой». Ее библиотеку формируют сами учителя, загружающие собственные учебные материалы и сценарии уроков.
На сегодняшний день в библиотеке МЭШ в открытом доступе расположено более 35 тысяч сценариев уроков, более 900 тысяч электронных учебных пособий и другие материалы. Все желающие с 27 мая текущего года могут загружать материалы в библиотеку, передает Агентство городских новостей «Москва».
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