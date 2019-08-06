«Московская электронная школа» поможет подтянуть русский язык перед учебным годом
Благодаря разнообразным материалам из библиотеки «Московской электронной школы» накануне нового учебного года ребята смогут получить дополнительные знания по русскому языку и повторить грамматику. В этом им помогут более 12 тысяч интерактивных приложений, свыше четырех тысяч сценариев уроков, 121 электронное учебное пособие и 25 электронных учебников.
Учащиеся начальной школы смогут воспользоваться тестовыми заданиями для подготовки к всероссийским проверочным работам, а старшеклассники, готовящиеся сдавать ЕГЭ, смогут выполнить интерактивные задания по синтаксису и лексике. Кроме того, специальное приложение поможет потренироваться в слитном или раздельном написании частицы «не», а также вспомнить пословицы и поговорки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Столичные школьники ежегодно улучшают свои результаты в олимпиадах и ЕГЭ. Так, недавно они смогли одержать очередную победу на международной лингвистической олимпиаде.
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