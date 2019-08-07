Стали известны опасные последствия чрезмерного потребления соли

Терапевт-диетолог Александра Белодедова заявила, что пищевая соль, при ее употреблении в неограниченных количествах, может существенно навредить здоровью человека.

Врач объяснила, что соль притупляет чувствительность вкусовых рецепторов, в связи с чем человек иногда просто теряет бдительность, превышая дневную норму ее потребления. Кроме того, нужно обязательно читать, что написано на упаковке этого продукта.

Если солевая добавка содержит, так называемый, антислеживатель, от ее покупки стоит отказаться, так как этот стабилизатор приводит к накоплению токсинов и может вызвать аллергию.

Помимо этого, медик предупреждает, что употребление соли в больших количествах часто является причиной повышенного давления. Вещество скапливается на стенках сосудов и вызывает появление своеобразных спазмов, что может привести к гипертонической болезни, инсультам и другого рода заболеваниям.

Белодедова также сообщила, что пищевая добавка имеет свойство задерживать жидкость в организме, что приводит к болезням почек и мочевыводящей системы, а также вызывает чувство жажды и тормозит работу мозга.

Терапевт-диетолог напомнила, что при умеренном потреблении соль наоборот способна улучшить внешний вид человека и состояние его здоровья. Об этом пишет издание Медикфорум.

Читайте также: Названы заболевания, о которых может сигнализировать шум в ушах