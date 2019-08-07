Уголовное дело возбудили после конфликта на улице Золоторожский Вал
После конфликта с двумя пострадавшими в центре столицы было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
— Сотрудники полиции установили, что по указанному адресу произошел конфликт между гражданами, в ходе которого два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы. Также задержаны шесть участников конфликта, — проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, конфликт произошел в кафе на улице Золоторожский Вал во вторник, 6 августа. Как сообщили «Вечерней Москве» в ГУ МВД России по Москве, в результате инцидента несколько участников получили телесные повреждения. Врачи оказали им необходимую помощь. Прибывшие на место инцидента полицейские задержали участников конфликта и доставили их в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства.
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