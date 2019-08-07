Московские строители и проектировщики в 2020 году перейдут на BIM-технологии
В 2020 году московские строители и проектировщики полностью перейдут на BIM-технологии. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
Столица является пилотным регионом по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства. На сегодняшний день в Москве уже есть готовые объекты, при проектировании которых было использовано информационное моделирование. Один из них — Дворец художественной гимнастики на территории «Лужников».
— С этого года экспертиза проектов по госзаказу уже осуществляется по стандартам BIM-технологий, — поделился информацией заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
BIM-технологии — это современный подход к проектированию, возведению и эксплуатации здания, при котором за всеми этапами его жизненного цикла управляют с помощью информационной модели. Это происходит за счет сбора всей архитектурно-конструкторской, эксплуатационной и иной информации в единой информационной среде, передает РИА Новости.
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