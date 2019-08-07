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Город

Движение на улице Ферганской перекроют в связи со строительством станции метро

Илья Зуев
• 10:28 • 7 августа 2019
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Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на улице Ферганской в столице будет перекрыто с 4 августа по 29 декабря в связи с проведением работ по строительству станции «Юго-Восточная» Московского метрополитена. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Сообщается о полном перекрытии движения на участке от пересечения улицы Ферганской с Ташкенской улицей до дома 24 по улице Ферганской.

Кроме того, в столице будут введены ограничения движения в связи с прокладкой инженерных сетей на улице Паршина. Автомобили не смогут проехать по одной полосе на участке от дома 14 до дома 10 по улице Паршина. Также движение ограничат на участке возле дома 30, корпус 4 по улице Берзарина: там перекрытую полосу компенсируют за счет обустройства временных уширений. Ограничения будут действовать с 1 августа по 30 сентября в круглосуточном режиме.

Движение будет ограничено также на участке улицы Бутырская в районе дома 5 с 5 августа по 30 сентября в связи с проведением аварийных работ на одной полосе.

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