Валерий Газзаев: Мамаев и Кокорин получили хороший жизненный урок
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал судебный процесс над футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
В интервью «МИР 24» он отметил, что футболисты полностью ощутили на себе систему уголовного наказания.
— Это удар и по репутации, это и жизненный урок для них, я надеюсь, — подчеркнул Газзаев.
По мнению тренера, суд вынес в отношении футболистов слишком суровое наказание. С другой стороны, это станет назиданием всем публичным людям, как не следует себя вести.
Напомним, что в октябре прошлого года Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку в одном из столичных кафе, а позднее — с водителем на парковке.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболистов к реальным срокам заключения. Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Источник: mir24.tv
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