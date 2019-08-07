Фасады нового корпуса РАНХиГС украсят книги

Новый корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) расположится в Большом Харитоньевском переулке. Рядом с ним благоустроят площадь для студентов.
— Это будет здание высотой в семь этажей, выполненное по классическим архитектурным канонам, но в современном прочтении: пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг, — рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На «корешках» выгравируют названия известных литературных произведений. Гравировку можно будет увидеть не только на облицовочных панелях, но и на плитах, которыми вымостят площадь перед зданием.
В центре нового корпуса будет атриум с лестницей и панорамными лифтами. Учебные аудитории и кабинеты преподавателей разместят на этажах. Площадь нового корпуса РАНХиГС составит около 10 тысяч квадратных метров.
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