Многоуровневый паркинг построят возле «Москвы-Сити»
Многоуровневый паркинг создадут неподалеку от «Москвы-Сити». Об этом 5 августа сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Парковка расположится под эстакадой Третьего транспортного кольца. По словам Кузнецова, на первом этапе паркинг будет рассчитан на 336 машино-мест, а затем его вместимость увеличится.
— Это хороший пример того, как можно и нужно использовать пустующие пространства под эстакадами и мостами, — отметил он, добавив, что такой проект далеко не первый в Москве. — Успешно функционирует небольшой скейт-парк под эстакадой рядом с метро «Парк культуры».
Сергей Кузнецов также напомнил, что в скором времени на территории делового центра «Москва-Сити» начнется строительство нового небоскреба. В связи с этим необходимость новых парковочных мест сильно возрастет.
Всего же в паркинге будет три наземных этажа и один подземный. Фасады будут сделаны из оцинкованного металла, который выкрасят в белый, светло-серый и красный оттенки. Попасть на парковку можно будет с улицы Тестовской.
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