Дом по реновации в Академическом районе достроят в 2020 году
Двухсекционный жилой дом для нужд программы реновации, который возводят в Академическом районе столицы, сдадут в 2020 году. Максимальная высота дома составит 11 этажей.
Дом, строящийся по индивидуальному проекту, появится на улице Шверника, владение 6.
— В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания, — приводит агентство «Москва» слова руководителя столичного Департамента строительства Андрея Бочкарева.
В новостройке 131 квартира — 68 однушек, 58 двухкомнатных и пять трехкомнатных. Первый этаж традиционно будет нежилым.
Дом получит подземную парковку, при этом места для автомобилей организуют и на придомовой территории. Проектом предполагается благоустройство двора, установка детской площадки и обустройство зоны отдыха для взрослых.
По словам Андрея Бочкарева, всего в Академическом районе в программу реновации вошли 19 домов.
— Для начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из семи стартовых площадок, — сказал Бочкарев, подчеркнув при этом, что работа по подбору новых стартовых площадок продолжается.
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