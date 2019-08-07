Мосгортранс обновит парк автобусов для обслуживания школьников и детей
110 новых автобусов ГУП «Мосгортранс» будут задействованы в перевозках школьников и детей по заказам столичных образовательных учреждений. Они будут использованы для экскурсий и крупных городских мероприятий, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Каждый автобус сможет вместить 50 пассажиров. Поставку нового транспорта мы планируем до весны 2020 года, — рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.
По его словам, новые автобусы будут соответствовать современным требованиям безопасности, комфорта и экологичности. В салоне будут установлены камеры видеонаблюдения и климат-контроль. С помощью системы информирования водитель сможет узнать о сближении с находящимися рядом транспортными средствами. Кроме того, производителю автобуса будет направляться информация о любой внештатной ситуации в автобусе.
Мосгортранс занимается регулярным обслуживание участников и гостей крупных международных мероприятий. Автобусы ежегодно встречают детские делегации, которые приезжают на Общероссийскую новогоднюю елку.
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