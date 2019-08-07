Древности из коллекции Рерихов покажут в Москве
Предметы из личной коллекции семьи Рерихов, собранные в различных регионах Азии, впервые покажут на ВДНХ. Древние бронзовые изделия, выполненные в «зверином стиле», показывают схожесть изображений животных, созданных жителями Дальнего Востока, Центральной Азии и Сибири.
Для экспонирования было отобрано около половины из более чем ста предметов. Жители столицы смогут увидеть самые знаковые из них. В коллекции присутствуют древнейшие артефакты, некоторые из которых датированы XII веком нашей эры.
Интерес к коллекционированию памятников старины — черта, свойственная всем членам семьи Рерихов. Их начали собирать в начале XX века. Главным источником коллекции стала Центрально-Азиатская экспедиция 1923 года, в которой побывал художник Николай Рерих. Ее материалы не раз становились для художника источником вдохновения.
Выставка будет открыта в Музее Рерихов в субботу, 10 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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