Алексей Шапошников вместе с жителями осмотрел благоустройство в Свиблове
Во вторник, 6 августа, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников проверил работы по строительству открытого катка в Лазоревом проезде в районе Свиблово, а также благоустройство поймы реки Яуза и ротонды «Храм воздуха».
Вместе с депутатом качество благоустройства оценили и сами жители района Свиблово.
— Каток-первооткрыватель — так можно назвать новую площадку в Лазоревом проезде в Свиблове, — сказал Алексей Шапошников. — В районе это будет первый каток с искусственным льдом. Ввод в эксплуатацию запланирован к предстоящему зимнему сезону, однако есть несколько но, с которыми мы столкнулись. Сегодня вместе с жителями проконтролировали ход работ. Основная проблема — «Жилищник» не принимает объект на свой баланс, поскольку многое еще не выполнено, есть определенные недоработки со стороны Мосремонта.
Председатель Мосгордумы вместе с горожанами обсудил, что нужно сделать и какие дополнительные меры предпринять, чтобы уже в начале сезона каток начал свою работу.
Кроме того, Алексей Шапошников проверил, как устраняются недоработки при ремонте ротонды «Храм воздуха» в пойме реки Яуза. Ранее стало известно, что благоустройство проводилось с нарушениями. В частности, ремонт колонн был выполнен некачественно — требовалась замена бортового камня. Кроме того, в Лазоревом проезде в неисправном состоянии находились две опоры освещения.
Однако в ходе последнего осмотра благоустройства ротонды «Храм воздуха» никаких нарушений выявлено не было — все недоработки были устранены.
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