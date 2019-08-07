Средство коммуникации

«Ну, что выросло?» — спрашивала Зинаида, заглядывая в сумки. «О, огурчики какие ровненькие, прелесть! А помидорки-то, помидорки, ух ты! — восхищалась она. — Вкусные, наверное? Ну-ка, отложи мне, сколько не жалко». Мне жалко не было, и Зина меня любила. А однажды чуть не разлюбила насовсем. Это случилось летом, похожим на нынешнее: то, правда, было потеплее, но лили бесконечные дожди, и огород мой совсем прокис: огурцы дали завязи, но так и остались в зачаточном состоянии, помидоры сожрала фитофтора, яблоки не уродились...

И Зиночка больше не радовалась моему возвращению. И совсем перестала мне улыбаться. Но в один прекрасный день соседка по даче взмолилась: «Галь, возьми у меня кабачков! Ты не сажала, а мне их девать некуда, задушили!» И подтащила мешок переросших «снарядов», которые я и привезла Зине.

«Ну вот, а говоришь, не растет ничего!» — укоризненно покачала она головой, но снова меня полюбила...

Знаю людей, которые к кабачку относятся свысока и даже слегка презрительно. Напрасно! Это ж стратегический овощ, способный вернуть тебе расположение человека. К тому же растут всегда и при любой погоде. Если, конечно, не забыть их посадить.

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