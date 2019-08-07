Процедуру страхования лесов предлагают вернуть в РФ
В России предлагают вернуться к процедуре страхования лесов. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс предложил сначала ввести подобную меру для арендаторов.
— Сегодня в аренде находится одна пятая часть всего лесного фонда. Если удастся застраховать хотя бы ее, это будет большая подвижка, — приводит его слова «Российская газета».
Программы страхования планируют разработать к 2020 году. Часть затрат на страхование арендаторам лесов будет компенсировать государство.
Игорь Юргенс отметил, что страхование лесов позволит простимулировать арендаторов заранее принимать противопожарные меры. Для тех, кто будет вести подобную работу, стоимость страховки должна быть снижена.
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