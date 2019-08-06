Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области
Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, лесными пожарами «прикрывали» незаконную вырубку лесов.
Прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов считает, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. По этой причине профильные ведомства не смогли адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, передает РИА Новости.
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгорания составляет около 2,3 миллиона гектаров.
Военная авиация выполнила свою работу по тушению очагов возгорания в лесах Красноярского края.
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