Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в разбое
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Ростовской области задержали четверых мужчин по подозрению в разбойном нападении на предпринимателя. Об этом сообщили на сайте МВД РФ.
Инцидент произошел в городе Новошахтинске Ростовской области. По данным следствия, злоумышленники требовали от предпринимателя возвращения денежных средств, которые он якобы занимал. В ответ на отказ подозреваемые нанесли мужчине телесные повреждения и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили ювелирные изделия и деньги.
По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Суд избрал в их отношении меру в виде заключения под стражу.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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