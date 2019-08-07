Большую кольцевую линию метро планируют полностью запустить в 2023 году
Полный запуск Большой кольцевой линии столичного метро запланирован на 2023 год. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Мы уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого года достроим еще две, — подчеркнул он.
По словам заместителя мэра, запуск всего кольца планируется в 2023 году. При этом строители создали большой задел на будущее: в работе находятся проекты Коммунарской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий столичной подземки.
Глава столичного Стройкомплекса отметил экономическое значение метро: открытие новых станций обеспечивает значительное развитие экономики на прилегающих территориях.
На сегодняшний день задача по удвоению системы метро выполнена уже на 65 процентов, передает «Москва 24».
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