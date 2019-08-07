Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд банковскими картами

Пассажиры Московского метрополитена стали почти в 15 раз чаще пользоваться банковскими картами или смартфонами для оплаты поездок с помощью терминалов, расположенных на турникетах. Такой способ позволяет в часы пик сэкономить до восьми минут.

Ежедневно считывателями пользуются более 44 тысяч пассажиров. В январе этого года данный способ выбирали только три тысячи человек в день. Оплата проезда возможна с помощью карт, поддерживающих технологии PayPass и PayWave, а также смартфонов, имеющих функцию бесконтактной оплаты.

— Приложив банковскую карту или смартфон к терминалу, пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На сегодняшний день терминалы для бесконтактной оплаты расположены на двух турникетах в каждом вестибюле. Они отмечены специальными наклейками, на которых указаны названия платежных систем.

Стоимость одной поездки обходится в 42 рубля, что на 13 рублей меньше, чем стоимость проезда при покупке билета «Единый», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Новые остановки появятся на Московских центральных диаметрах