Фотоархив: императорская усадьба

Наш внимательный читатель, нашедший неточность в предыдущем выпуске рубрики, прислал нам письмо: действительно, Красные Ворота в Москве в 1724 году были заново отстроены при Екатерине Первой, жене Петра Первого, а не при Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, Екатерине Второй, Великой. Екатерина Первая жила в 1684–1727 годах, а Великая — в 1729–1796.

Во время правления Петра I долина реки Яузы стала местом строительства больших усадебных комплексов для приближенных к царю государственных деятелей.

Это была живописная и свободная местность, хорошо подходившая для масштабного строительства. Усадьбы и государственные резиденции в Лефортове, возведенные на рубеже XVII– XVIII веков, отличались от архитектуры старой Москвы и стали прообразом дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.

Фото 1880 года Фото: Архив

Усадьбы строились для вельмож, но в них часто устраивались государственные приемы, а позже эти усадьбы были превращены в императорские резиденции. Одну из них можно наблюдать, если пройти от набережной Яузы по Госпитальному Валу на Краснокурсантский проезд, дом 3/5. Это Екатерининский дворец. Изначально усадьба принадлежала Головину, много раз меняла владельцев, в итоге сгорела при пожаре 1812 года.

Здание отделали внутри и снаружи по новому проекту Осипа Бове. «Визитной карточкой» дома стали 16 колонн из серого песчаника — они и сейчас хорошо видны. После революции 1917 года здание занимали военные организации. От сноса дом спасло то, что в 1919 году в нем выступал вождь революции Владимир Ленин. Сегодня Екатерининский дворец — единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба.

— К созданию этого сооружения приложили руку выдающиеся мастера — Антонио Ринальди, Карл Бланк и другие, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович. — Руководителем стройки Екатерининского дворца (1773–1796) был князь Петр Макулов, допустивший кладку из негодного кирпича и отстраненный от работ.

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