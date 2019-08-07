Современные системы безопасности появятся на 40 пешеходных переходах Москвы
40 столичных пешеходных переходов будут оборудованы комплексной системой безопасности. Работы выполнит победитель электронного аукциона.
Уточняется, что системы включают в себя пожарную и охранную сигнализации, оповещения о происшествиях, камеры видеонаблюдения, которыми будут оснащены действующие дежурные пункты. Также созданные системы появятся и в главном диспетчерском центре ГБУ «Гормост», чтобы было налажено взаимодействие с городскими службами.
Закупку на право заключения контракта, предусматривающего выполнение этих работ, организует Департамент Москвы по конкурентной политике. Публичное представление состоится 7 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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