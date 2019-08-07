Алла Пугачева напугала поклонников словами прощания
Российская певица Алла Пугачева напугала своих поклонников словами прощания со скончавшейся 6 августа фешен-директором ЦУМа Аллой Вербер.
Примадонна выставила фото горящей свечи на своей странице в соцсети Instagram. В публикации она написала: «ПРОЩАЙ, АЛЛА». Слова были посвящены недавно ушедшей из жизни бизнес-леди Вербер.
Поскольку Пугачева является тезкой умершей, поклонники певицы принялись писать тревожные комментарии под постом. Некоторые из подписчиков решили, что умерла сама Примадонна.
«Алла Борисовна, милая, осторожнее... Полстраны перепугали», — написала поклонница певицы.
«Боже, у меня чуть сердце не остановилось...» — поделилась переживаниями пользователь соцсети.
«Ну сейчас все подумают, что умерла Пугачева! Странно написали! Уточняйте», — возмутилась подписчица.
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Напомним, фешен-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury, бизнес-леди, журналистка и общественный деятель Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа.
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