Движение в Малом Кисельном переулке перекроют 8 августа

В связи с проведением ведомственного мероприятия в четверг, 8 августа, будет перекрыто движение транспорта в Малом Кисельном переулке. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что перекрытие участка будет полным. Оно будет действовать с 6:00 до 18:00.

Также движение ограничат на нескольких участках Юго-Восточного административного округа в связи с проведением работ на инженерных сетях. На участке улицы Газгольдерной от дома 6 до дома 8, строение 8, автомобили не смогут проехать по двум полосам — для них будет обустроена временная объездная дорога. На участке 1-го Карачаровского проезда в районе дома 2, строение 19, по Рязанскому проспекту движение частично ограничат по одной полосе. Указанные временные меры будут действовать в круглосуточном режиме с 5 августа по 30 декабря.

Кроме того, в связи со строительством инженерных сетей движение будет перекрыто на одном участке Западного административного округа. Поэтапное полное перекрытие будет действовать с 5 августа по 20 декабря в круглосуточном режиме. Его расположат на участке Проектируемого проезда № 1672 от дома 4Б, строение 2, по Заречной улице до дома 4 по Большой Филевской улице.

Ограничение движения в районе улицы Теплый Стан будет введено круглосуточно с 5 по 29 августа. Это связано с продлением сроков ремонта канализации. Водители не смогут проехать по одной полосе на участке улицы Генерала Тюленева от дома 2, строение 1, до дома 7, корпус 1.

Кстати, в начале августа на территории поселения Десеновское завершился ремонт подъездов одного из жилых зданий.

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