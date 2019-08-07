Роман Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в Москве
Грозы, ветер и ливневые дожди ожидаются в Москве в ночь на пятницу, 9 августа. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Все дело в циклоне, который идет к нам с северо-запада. Кроме того, будет проходить целая серия фронтальных разделов. Все это обусловит тот факт, что ночь на пятницу будет дождливой. Это будут очень интенсивные ливневые осадки с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду, — отметил эксперт.
В четверг и в первой половине пятницы ожидается очень низкое атмосферное давление. Также синоптики предупреждали о выпадении половины месячной нормы осадков в течение 8 и 9 августа.
Тем не менее 10 и 11 августа температура воздуха в Москве прогреется до 20 градусов.
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