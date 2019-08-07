Братья Запашные право имеют

Мне животных жалко. Я вообще в душе гуманист.

Но вот сыну два года. И мы книжки читаем. А они с картинками. И там слоны, львы, медведи… Где ребенку их увидеть? Как понять, что слон — большой-пребольшой, а черепаха — совсем маленькая? Нужно идти в цирк или зоопарк. Как раз туда, где животным, надо полагать, не очень комфортно. Как минимум тесно. Не факт, что сытно. А кого-то, возможно, бьют.

Человек стал человеком потому, что заставил природу работать на себя. Где дереву лучше жить: в лесу или вдоль Дмитровского шоссе? Ответ очевиден. Но человек все равно сажает деревья вдоль Дмитровки, чтобы они очищали для него воздух, вдыхая выхлопные газы и пыль. Где лучше жить овчарке — в горах, пася стада, или в двухкомнатной хрущевке? Тоже очевидно. Но в Москве, по данным общества защиты животных «Вита», два миллиона «хозяйских» собак. Потому что люди завели их себе на потеху. Нам самим-то в квартирах тесно и душно, а собакам и подавно. Они гуляют в лучшем случае пару часов в сутки, хотя, по идее, должны жить на природе, но кого это волнует? Попугаи, хомячки, морские свинки — все мучаются в наших квартирах, чтобы скрасить досуг человека! Может, тогда их не брать? Или всех разом на волю выпустить? Отвезти на природу? Так на ней, родимой, они скорее помрут, ведь человек природу сильно «модернизировал».

В африканской саванне джип-сафари проводят и алмазы добывают. В Тихом океане — целые острова пластиковых бутылок. Подмосковные леса коттеджами застроены. Нигде уже от царя природы не спастись! Да и не хотим мы, согласитесь, никого от себя спасать. Ну да, упали на жалкие проценты продажи билетов в цирк на Вернадского, и что? Основная часть зрителей не собирается отказываться от «звериного шоу»!

Животные служат людям, в том числе в цирке Фото: https://www.instagram.com/zapashny.ru

Кстати, надо понимать, что все происходящее сейчас в цирках еще более-менее гуманно. В Древнем Риме, например, на арене устраивали не прыжки обезьянок через кольцо, а битвы львов с быками. Или гладиаторов с тиграми. И зрители радостно смотрели, как люди и животные гибнут от ударов друг друга. Вот такими были древние шоу! Сейчас мы слегка успокоились.

Я повторю, мне жалко живой мир. Но давайте честно: мы, двуногие, продолжим вырубать под дачи леса. Под дома и парковки — деревья (а они тоже живые!). Продолжим вытаптывать траву на газонах. Ловить и пожирать рыбу. Забивать и есть домашних животных. И никогда пресловутого «равновесия человека и природы» не будет. Потому что по отношению к природе человек по определению неравновесен.

Так что отстаньте от братьев Запашных. Они — люди, они — в своем праве.

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