Доренко умер, а клоуны остались

Большой Московский государственный цирк понес репутационные, а следом и финансовые потери, оцениваемые в 18 миллионов рублей.

Ущерб, по мнению адвоката цирка Михаила Кузнецова, произошел из-за покойного ныне Сергея Доренко. Еще в декабре главред радиостанции "Говорит Москва" Доренко назвал в эфире Эдгарда Запашного, директора цирка, "звероубийцей", его коллег-дрессировщиков живодерами-садистами. А сами цирки с животными - пыточными.

По моему мнению, абсолютно справедливые и правильные слова. И радостно, что все больше людей "включают голову" и отказываются ходить на представления с дрессированными животными. Стоит посмотреть ролики о "гуманной дрессировке" на ютубе, их там полным-полно, и волосы дыбом. Никогда, никогда я не пойду больше в цирк, да и в зоопарк тоже. Как бы Запашные ни надувались - дескать, животные у них живут получше чем иные люди, а в представлениях участвуют по собственному желанию и с радостью, - цирк это действительно пыточная.

Ни одно животное, которое там выступает, не может выбрать такую судьбу. Участь зарабатывать деньги для Запашных, да и прочих, выбрали люди. Прав Доренко, правы зоозащитники.

Ну так вот, Запашные оценили ущерб от слов Доренко в восемнадцать миллионов.И Большой Московский цирк подал иск о защите деловой репутации, еще в апреле. Зрители "после слов Доренко" стали массово возвращать билеты на представления, продажи билетов упали на пять с половиной процентов. Йесс!

Ни одно животное, которое там выступает, не может выбрать судьбу. Участь зарабатывать деньги для Запашных, да и прочих, выбрали люди. Фото: Елена Пальм

И цирк требует взыскать с "Говорит Москва" 10 миллионов рублей. Адвокат Кузнецов считает, что такое наказание уважительно к Большому Мосгосцирку, соразмерно для радиостанции, а также «учитывает обстоятельства, возраст, причины и так далее». Про то, что Сергей Доренко, в общем-то, уже умер, Кузнецов просто не упомянул.

Думаю, что Запашных в частности и "русский традиционный" цирк в целом ждут большие разочарования. Вовсе не слова Доренко отвратили людей. Это только начало. Долгое время мы были бессильны что-либо сделать. Но теперь процесс уже запущен. Процесс по запрещению участия животных в представлениях. Оказалось, что сделать это не так уж и сложно - нужно просто не ходить на представления. Просто не ходить самим и не водить детей. Не покупать билетов. В фойе и в парке не фотографироваться с обезьянками и спящими львятами. Пусть существует цирк, там могут быть акробаты, клоуны, женщина-змея и женщина, которую будет "распиливать" партнер по номеру. Все они - с головой на плечах, принимают решение сами, и сами могут работать в цирке и дарить маленькую сказку зрителям.

Но представления с участием дрессированных животных - это хтонь, лютое Средневековье. Я думаю, недолго осталось процветать этому "бизнесу". Все-таки мы становимся все более цивилизованными и думающими.

P.S.: Отдельно стоит подчеркнуть, специально для юристов. Для тех, кто в танке. Оценочные суждения, приведенные в этом тексте, не ставят целью снизить продажи билетов. Потому что продажи упадут сами. Ни Доренко, ни Бокашева в этом точно не виноваты.

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Никита Миронов: Братья Запашные право имеют

Колонка обозревателя "ВМ" Никиты Миронова:

Попугаи, хомячки, морские свинки – все мучаются в наших квартирах, чтобы скрасить досуг человека! Может тогда их не брать? Или всех разом на волю выпустить? Отвезти на природу? Так на ней, родимой, они скорее помрут – ведь человек природу сильно «модернизировал» (далее...)

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