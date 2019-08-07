Песня Токарева про Кадырова, оказавшаяся последней, появилась в сети
Последняя песня шансонье Вилли Токарева появилась в сети. Музыкальная композиция посвящена главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Аудиозапись была опубликована в соцсети Instagram министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. Песня была наложена на фото ушедшего из жизни 4 августа артиста.
Чиновник признался, что композицию, восхваляющую Чечню и Рамзана Кадырова ему прислала супруга самого Токарева «почти сразу» после его смерти. Умаров заявил, что хоть и не является фанатом творчества шансонье, он искренне восхищался его оптимизмом.
— Я хорошо помню, как мы совсем ещё юные украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внёс в эту тяжкую суету чужбины нечто своё, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье... — написал министр.
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Вилли Токарева больше нет... Можно по-разному относиться к его жизни и творчеству. Я, например, не являюсь его фанатом. Однако, невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело. Я хорошо помню, как мы, совсем ещё юные, украдкой слушали его «вещи» о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внёс в эту тяжкую суету чужбины нечто своё, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье... Ну, а эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце...
Публикация от Умаров Джамбулат Вахидович. (@djambox)
Напомним, что российский шансонье скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердил его сын Антон Токарев.
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