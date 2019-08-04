Певец Вилли Токарев ушел из жизни
Легендарный шансонье Вилли Токарев ушел из жизни. Информация о смерти артиста появилась в воскресенье, 4 августа.
В конце мая стало известно, что он был госпитализирован. Сообщалось, что Вилли Токарев в тяжелом состоянии находился в реанимации одной из столичных больниц.
По последним данным, артист обратился в клинику 2 июля и был госпитализирован.
Вилли Токарев долгие годы жил в США. В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Он является одним из первых российских эмигрантов, которые вернулись на Родину. С 1990 года Токарев жил в Москве. Вилли Токарев был почетным гражданином Таганского района. Обладатель трех премий в номинации «Шансон года».
Вилли Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года. Был автором-исполнителем песен в жанре русский шансон.
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца.
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