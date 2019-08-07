Названы самые востребованные профессии у столичных подростков
Специалисты центра «Моя карьера» представили список профессий, которые московские подростки выбирают чаще всего. Среди них — курьер, промоутер и официант.
Также востребованными у молодых людей оказались профессии продавца-консультанта, офисного администратора, оператора call-центра, работника служб клининга и делопроизводителя. Это связано с тем, что указанные специальности не требуют специальных знаний и опыта работы, указали в департаменте труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что более 60 процентов подростков, которые обратились в центр «Моя карьера», получили работу с 1 июня по начало августа. При выборе специальности для подростков в возрасте 14-17 лет, которые устраиваются на работу в течение года, самыми важными факторами являются гибкий график и лояльность начальства.
Департамент добавляет, что подростки принимают решение о трудоустройстве именно в летний период: им необходимы средства на личные расходы или же они просто стремятся показать родителям свою независимость. Однако летняя подработка зачастую становится возможностью для карьерного развития.
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