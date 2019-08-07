Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Показатели атмосферного давления в столице 9 августа приблизятся к экстремально низким. Это может негативно сказаться на состоянии людей, чувствительных к переменам погоды.
Из-за атлантического циклона погода в Москве нестабильна. Кратковременное потепление, пришедшее в город 7 августа, сменится ливневыми дождями, грозами и порывистым ветром. Более того, синоптики отмечают, что атмосферное давление существенно снизится в пятницу, 9 августа.
— Его значения приблизятся к экстремально низким для этого дня, что, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений, — передает портал «Метеоновости».
Такие перепады давления подвергают риску людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Необходимо следить за своим состоянием и гипер- и гипотоникам, поскольку резкие сосудистые реакции могут спровоцировать сосудистые нарушения, кризы, головные боли, слабость, головокружение, тошноту.
Кроме того, даже физически здоровые люди могут почувствовать влияние скачков атмосферного давления. В качестве побочных эффектов возможны одышка, снижение активности, сонливость. Рекомендуется не терпеть болевые ощущения и избавляться от них с помощью рекомендованных врачом лекарств, а также избегать перегрузок.
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