Прибывший в Москву Тарантино назвал свой любимый советский фильм
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, прибывший в Москву на премьеру своей девятой картины «Однажды… в Голливуде», рассказал, какой советский фильм он любит с детства.
Когда Тарантино был еще совсем маленьким, ему понравилась фантастическая приключенческая лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».
— В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили «Человека-амфибию» в дублированной версии. Я не знал, что это русский фильм, но он мне очень нравился, — цитирует слова режиссера с его пресс-конференции «Российская газета».
Известно, что 6 августа Тарантино прибыл в столицу России, чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». В Москве режиссера встретили с радостью: министр культуры Владимир Мединский уже успел подарить знаменитости книгу со стихами Бориса Пастернака, а одна из журналисток вручила ему коробку с подмосковным сыром.
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