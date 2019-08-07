Тестирование системы выявления автомобилей без ОСАГО начали в Москве
В столице началось тестирование новой системы выявления автомобилей, не имеющих полиса ОСАГО. Соответствующую информацию предоставили в Российском союзе автостраховщиков.
— Года полтора ведется работа по подготовке к фотовидеофиксации нарушения отсутствия полиса ОСАГО. Мы начали с ГИБДД и столичным Центром организации дорожного движения работу, — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.
По его словам, изначально сложность состояла в различии базы ГИБДД и страховых компаний. Тем не менее в результате сверки оказалось, что расходимость не превышает одного процента. Благодаря этому работа по тестированию системы уже началась, в ближайшие дни будут разосланы первые пять тысяч писем-оповещений.
Ранее СМИ сообщали о том, что тестирование соответствующей системы было начато в Москве. По результатам проведения данного эксперимента будет решен вопрос о датах начала привлечения автовладельцев к ответственности за нарушение требований правил дорожного движения, передает агентство городских новостей «Москва».
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