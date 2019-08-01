Автостраховщики задумались о полисах для беспилотных машин
В ряде российских страховых компаний подтвердили, что работают над предложениями для владельцев беспилотных автомобилей.
Так, руководитель центра управления страховым портфелем страхового дома ВСК Василий Бусаров отметил перспективность данного направления и подтвердил проработку соответствующих продуктов.
В «СОГАЗе» заявили, что с 2015 года страхуют ответственность владельцев беспилотных аппаратов — пока только летательных. Перспективность направления страховки для беспилотников отмечают и в «Ингосстрахе», там уже оформляют страховки хозяевам дронов.
Что касается страховых полисов для владельцев беспилотных автомобилей, по оценке Василия Бусарова, их цена на первых порах будет выше стоимости ОСАГО и каско для обычных машин из-за неопределенности по частоте и масштабу потенциальных ДТП. По мере роста рынка и накоплении практики цена может начать снижаться.
При этом развитию данного сегмента страхового рынка мешают и пробелы в законодательстве, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Ранее сообщалось, что Российский союз автостраховщиков поддержал введение индивидуальных тарифов по ОСАГО. В Союзе отметили, что в случае принятия соответствующего закона тарифы станут более справедливыми и будут мотивировать водителей к безопасной езде.
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