ВЦИОМ: Более половины россиян имеют непогашенные кредиты
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 51 процент россиян имеют непогашенные кредиты. Этот показатель уменьшился на шесть процентов по сравнению с 2017 годом. Данные опроса опубликованы на сайте организации.
Чаще всего непогашенные кредиты имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет. Согласно полученным данным, их количество составило 72 процента от общего числа опрошенных. Наименьшее количество непогашенных кредитов имеют люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Большинство опрошенных россиян, а это преимущественно люди старше 60 лет, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов с населением от 500 до 950 тысяч человек, отметили, что не планируют брать кредит в ближайшие два–три года. Менее десяти процентов людей планируют взять кредит на покупку недвижимости.
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