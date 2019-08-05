Россияне научились воспринимать дачу как место отдыха

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, посвященное даче и отношению к ней в России.

Как выяснили социологи, за последние годы россияне научились воспринимать дачу скорее как место отдыха, нежели подсобное хозяйство. Если в 2005 году лишь 32 процента опрошенных соглашались, что на дачу стоит ездить, чтобы отдохнуть и развлечься, то в 2019 году показатель достиг 56 процентов.

71 процент респондентов выращивают на даче овощи, фрукты и ягоды для собственных нужд. 34 процента также занимаются декоративным благоустройством (можно было выбрать более одного варианта ответа).

31 процент респондентов ездят на дачу ради сада и огорода. По 26 процентов отправляются туда просто чтобы отдохнуть или устроить пикник (барбекю, шашлыки).

62 процента участников исследования рассказали, что летом регулярно ездят на дачу. 21 процент бывают на дачных участках редко.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 10 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по данным опроса 31 процент россиян хотели бы купить дачу в будущем, причем гражданам важно, чтобы коттедж находился недалеко от места жительства и был оборудован коммуникациями.

Читайте также: ЦОДД посоветовал москвичам, когда лучше выезжать на дачу