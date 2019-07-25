Названо число россиян, которые хотели бы приобрести дачу
Более трети (31 процент) россиян хотели бы купить дачу в будущем, причем гражданам важно, чтобы коттедж находился недалеко от места жительства и был оборудован коммуникациями. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ на тему владения загородной недвижимостью. В исследовании, проводившемся 10 июля, приняли участие более полутора тысяч человек.
Как правило, желание иметь дачный дом мотивировано стремлением выращивать овощи и фрукты на участке. Об этом заявили 59 процентов респондентов.
48 процентов участников опроса признались, что хотели бы уезжать за город, чтобы там отдохнуть и развлечься. 30 процентов россиян выразили заинтересованность в декоративном оформлении участка.
В настоящий момент загородной недвижимостью владеют приблизительно 42 процента горожан. Об этом пишет ТАСС.
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